“Aguscello isolata e dimenticata”, M5S chiede un bus

I residenti di Aguscello si sentono “isolati e dimenticati”. La frazione ferrarese è collegata al centro città unicamente da una servizio di Taxibus (linea 323) a prenotazione e solo feriale. Un problema di trasporto pubblico che, “dopo i numerosi appelli da parte dei cittadini al Comune finiti invano”, ha mobilitato il M5S per chiedere l’istituzione di un collegamento diretto di bus urbano.

“Già in passato esisteva un servizio di collegamento diretto Ferrara-Aguscello con bus urbano di linea – ricorda la consigliera comunale Ilaria Morghen nella sua interpellanza rivolta al sindaco -. L’assenza del servizio di trasporto pubblico implica per i cittadini, nella maggior parte dei casi, l’uso dell’automobile per gli spostamenti (vista anche la mancanza di collegamento ciclabile) e non c’è bisogno di ricordare all’amministrazione la già critica situazione di Ferrara riguardo la qualità dell’aria”.

Per questo la consigliera pentastellata interpella Tiziano Tagliani per sapere perché, “nonostante le numerose richieste dei cittadini, l’amministrazione comunale, di concerto con l’azienda di trasporto pubblico locale, non abbia ancora ritenuto opportuno istituire un collegamento diretto di bus urbano (non taxibus) tra l’abitato di Aguscello e il centro di Ferrara, almeno fino alla stazione ferroviaria, pensando, ad esempio, a una deviazione a corse alterne della linea 6”.