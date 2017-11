«Salvaguardare il Giardino delle Capinere»

Leronardo Fiorentini (Si) ai rappresentanti ferraresi in Regione e al Comune di attivarsi per salvare il Giardino delle Capinere della Lipu, la cui sopravvivenza è a rischio dopo l’abolizione delle Province e la conseguente mancanza di fondi.

L’associazione ha anche preso la decisione di dismettere il Centro visite dell’Oasi dell’Isola Bianca per recuperare risorse.

«Il ruolo del Giardino delle Capinere è importante non solo per la salvaguardia della fauna selvatica del nostro territorio, ma anche dal punto di vista didattico per la nostra città – osserva Fiorentini, che ha presentato un question time in Consiglio comunale -. I numeri, sempre crescenti, di visitatori (soprattutto scuole) ne fanno uno dei più importanti luoghi di educazione ambientale di Ferrara. Sarebbe scellerato perdere un tale patrimonio di cultura e sensibilità ambientale per l’incapacità della Regione di assicurare i fondi necessari al servizio di recupero della fauna selvatica. Il Comune ha infatti sempre garantito la propria parte, ma con la scellerata abolizione delle Province ed il passaggio della competenza alle Regioni, si è persa l’attenzione dovuta a quella che possiamo considerare tranquillamente un’eccellenza in città».

«È necessario – prosegue il consigliere – che il Comune continui nell’opera di sensibilizzazione della Regione, e che i rappresentanti dei cittadini in consiglio regionale intervengano al fine di salvaguardare l’esperienza del Giardino delle Capinere di Ferrara. Per quanto mi riguardo cercherò di sensibilizzare tutti i colleghi del consiglio comunale in modo che nel prossimo Bilancio del Comune si possano trovare i fondi almeno per “tamponare” la situazione».