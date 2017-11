Carlo Lucarelli al seminario sulle vittime dei reati

Carlo Lucarelli interverrà lunedì 6 novembre alla Festa della Legalità e della Responsabilità, partecipando a un seminario sul tema “Noi parti offese. Solidarietà in scena”.



L’incontro si terrà dalle ore 15 presso il Liceo Carducci (via Canapa, 75, Ferrara). Non una conferenza ma un gioco di ruolo. Per comprendere dal di dentro quale impatto ha un grave reato nella vita di chi lo subisce e in quella di quanti gli sono vicini. E per sperimentare concretamente il lavoro della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, realtà unica in Italia che offre un supporto immediato a chi è colpito dalle violenze più gravi.

L’incontro sarà introdotto da Carlo Lucarelli (giornalista e scrittore, autore della trasmissione tv “Blu Notte”, presidente della Fondazione) e proseguirà con un’attività in sottogruppi coordinata dagli attori del Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione (che si è chiusa il 31 ottobre). Invitati sono gli operatori dei servizi sociosanitari, forze dell’ordine, insegnanti, educatori, avvocati, amministratori pubblici, volontari di associazioni.

Carlo Lucarelli sarà presente anche all’iniziativa serale delle 21, presso la Sala della Musica (via Boccaleone 19), nella quale si discuterà della rappresentazione sociale delle forze di polizia a partire dal saggio “Da Kurt Wallander a Salvo Montalbano”, di prossima pubblicazione. Saranno presenti l’autrice, Rossella Selmini (criminologa, professore associato all’Università del Minnesota) e Alessandro Chiarelli (scrittore e poliziotto) con Elena Buccoliero (sociologa del Comune di Ferrara).

Iniziativa ad ingresso libero. L’iniziativa rientra nel programma della Festa della Legalità e della Responsabilità.