Kleb Basket e tifosi ‘grandi insieme’

di Andrea Mainardi

E’ una vera e propria chiamata alle armi, per citare il vicepresidente della società biancoazzurra Marco Cocchi, quella che è stata presentata come la nuova campagna di sottoscrizioni alla prossima stagione di A2.

Con il claim ‘grandi insieme’ il Kleb Basket Ferrara intende richiamare il maggior numero di pubblico possibile proponendo un listino di prezzi che vuole tener conto delle più varie esigenze del pubblico che si recherà al palazzetto dello sport a partire dal 30 settembre.

Tante le agevolazioni a partire dal prezzo ridotto del 30% per donne, under 18, over 65 e studenti universitari under 26. Per gli under 14% è previsto una riduzione sul prezzo dell’abbonamento del 50% mentre la tessera per gli under 6 costerà solo 5 euro. Per quanto riguarda i disabili, il prezzo del loro abbonamento sarà intero mentre quello dell’accompagnatore sarà gratuito.

Dopo i prezzi stracciati dell’anno scorso, l’abbonamento in curva nord e sud è stato riportato alla cifra più concorrenziale di 100 euro. Si è inoltre scelto di suddividere i settori della gradinata dal lato panchine (130 euro), dove uno spicchio sarà riservato ai tifosi ospiti, ed i distinti dal lato fronte alle panchine ed all’entrata degli atleti (150 euro). Divisa anche la tribuna blu in centrale e laterale (tribuna Breveglieri) che avrà il costo rispettivamente di 200 e 224 euro.

Infine i settori più cari sono quelli di tribuna rossa (290 euro) e tribuna bianca (500 euro). Molto interessanti anche le promozioni legate ai gruppi familiari: in un nucleo familiare di quattro persone il primo genitore paga l’abbonamento intero, il secondo ridotto, il primo figlio avrà uno sconto del 45% mentre il secondo figlio avrà la tessera a soli 5 euro. Nel pacchetto comprendente un genitore singolo con più figli, l’adulto paga l’abbonamento intero (ridotto in caso di genitore donna), il primo figlio usufruirà della riduzione del 45% mentre il secondo del 30%.

Il pezzo forte di questa campagna abbonamenti è senz’altro il video promozionale confezionato da Innovamedia con protagonisti la squadra di coach Martelossi, il Castello Estense, il Palio ferrarese ed i giovani della Vis 2008. A descrivere nei dettagli le linee guida di queste iniziative è Gianluca Antonelli di Innovamedia: “in questa campagna promozionale abbiamo messo il nostro background proveniente dal mondo dello spettacolo. Abbiamo scelto due binari paralleli ai quali si rivolge il claim ‘grandi insieme: il primo è rivolto ai più giovani per avvicinarli il più possibile ad uno sport dinamico ed entusiasmante come il basket. Il secondo invece va verso i tifosi, vecchi e nuovi per fare si che ci sia sempre più unità ed interesse. Per il video promozionale abbiamo scelto il Castello Estense come cornice dato che il Kleb deve identificare ed identificarsi con Ferrara”.

Un’altra importante novità riguarda l’orario delle partite casalinghe, oggetto di ampie discussioni tra i tifosi ferraresi. La società infatti, in accordo con la Lega di A2 ha deciso di venire incontro ai propri sostenitori con sette gare che verranno giocate alla domenica, ore 18. Queste saranno contro: Treviso, Trieste, Orzinuovi, Imola, Mantova, Forlì e Verona. Le restanti gare interne si disputeranno alle 20.30 del sabato.

Una campagna abbonamenti questa molto strutturata dunque come sottolinea il vicepresidente del Kleb Basket Marco Cocchi: “abbiamo cercato di soddisfare le diverse esigenze di giovani e famiglie. Abbonandosi si risparmia sul costo del singolo biglietto di circa 3-4 partite. Webland sarà ancora il punto di riferimento per la sottoscrizione, che inizierà dal 5 settembre per quanto riguarda i posti numerati. Contemporaneamente saranno in vendita già anche le sedute non numerate. Dal 15 settembre invece, anche nelle altre rivendite di Ferrara e provincia sarà aperta nella sua totalità la campagna di sottoscrizione. Le tessere saranno poi ritirabili il 26 settembre sempre presso Webland e dal 27 al 30 settembre al palasport”.

L’obiettivo è chiaro per la società del presidente Bulgarelli: “ora non facciamo previsioni sulle cifre di abbonati da raggiungere. E’ chiaro che se non superassimo i numeri dello scorso anno sarebbe totalmente insoddisfacente come cosa considerando gli sforzi fatti. Ci aspettiamo risposte importanti non solo a parole ma adesso anche nei fatti”.

Ecco le tabelle con tutti i costi: