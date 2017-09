Frontale a San Martino, due feriti

(foto di Alessandro Castaldi)

Pauroso incidente con due feriti, fortunatamente non gravi, nel primo pomeriggio in via Chiesa a San Martino.

Due vetture si sono scontrate frontalmente e i rispettivi conducenti hanno riportato traumi nell’impatto, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato le due persone coinvolte in ospedale per le cure del caso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Ferrara, intervenuta sul posto assieme al Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.