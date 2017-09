Pizza, cibo e vino in piazza a Ferrara

di Lucia Bianchini

Due weekend all’insegna dell’enogastronomia in centro a Ferrara. Feshion Eventi ripropone i suoi ‘Cavalli di Battaglia’. Si comincia da venerdì 8 a domenica 10 settembre in via Voltapaletto con ‘Pizza street’, che trasformerà la via in una pizzeria a cielo aperto dove si gusteranno le specialità della pizzeria ‘Andrea&Lauretta’. Ogni sera sarà proposto uno spettacolo musicale: venerdì 8 viaggio negli anni ’50 con Perry Boogie e Lady Martini, sabato 9 un omaggio alla musica italiana, e domenica 10 ‘Una pizza da favola’, serata all’insegna delle colonne sonore Disney. Il ticket avrà un costo di 12 euro e comprenderà aperitivo, pizza, bibita, un dolce della gelateria ‘L’era glaciale’ e un omaggio floreale offerto da Roverati Giardini.

La manifestazione ha anche uno scopo sociale: a dare supporto nella distribuzione di cibo e bevande saranno i ragazzi della cooperativa sociale ‘Il Germoglio’.

“Sono tra i nostri eventi di punta e sono molto apprezzati- sottolinea l’organizzatore Mirko Marangella-. Pizzastreet è stato il primo grande evento che abbiamo realizzato e conta ogni anno circa mille partecipanti, sono molti considerando che tutto l’evento è gestito da una sola pizzeria”.

Per valorizzare una delle zone più belle di Ferrara, il Ghetto Ebraico, Feshion Eventi propone per sabato 16 settembre dalle 17 alle 23 ‘Vino&Musica’, un percorso enogastronomico tra vari stand di degustazione di vini e piatti tipici, organizzato con la collaborazione di Ais, Associazione italiana sommelier.

Il ticket avrà un costo di 7 euro, con la possibilità di avere il ridotto a 5 euro scaricando il coupon dal sito di Feshion Eventi ( www.feshioncoupon.it ). La serata sarà arricchita dall’esibizione degli allievi della scuola di musica ‘Music Jam’ di Ferrara. Durante la serata saranno raccolti fondi a favore di Alt e Ado.

“Sono due attività consolidate, che coinvolgono gli operatori delle due strade dove si svolgono e credo che sia un aspetto che è bene portare avanti”, ha commentato Roberto Serra, assessore al commercio.