Previsioni del 5 settembre

Ferrara

Tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e sole prevalente nel corso del pomeriggio. Poco nuvoloso in serata sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.

Emilia

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto territorio; sole prevalente al pomeriggio. Sereno nel corso della serata.

Italia



Al Nord tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori centro-orientali, ampie schiarite al Nord-Ovest. Tra pomeriggio e sera tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni centrali con nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni. Sereno o poco nuvoloso anche nelle ore serali e notturne con tempo asciutto.

Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori del Sud Italia. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sui settoriinterni Peninsulari e della Sicilia con locali piogge associate, più asciutto altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque dalla sera.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi da Nord a Sud.

Torna il bel tempo ma nella seconda parte della settimana nuovo peggioramento

L’inizio di settembre ha visto una situazione meteo piuttosto dinamica rispetto ai giorni precedenti in cui il tempo stabile e le temperature elevate la facevano da padroni. In questi giorni infatti le temperature sono scese anche di 10-12°C e in molti casi tale calo è stato affiancato da maltempo con temporali anche intensi. Tale peggioramento è stato causato dal transito di una saccatura depressionaria proveniente dal Nord Atlantico sul Mediterraneo centrale. Nei prossimi giorni comunque il tempo sarà più stabile e soleggiato con temperature in aumento ma in linea con le medie del periodo. A partire da giovedì, un nuovo peggioramento interesserà le regioni centro-settentrionali con piogge e temporali, mentre il Sud Italia vedrà ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

