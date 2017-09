Rosato: “Sulle banche qualcuno ha truffato ma non il Pd”

di Mattia Vallieri

“Tema degli azzerati è molto delicato e c’è un punto di vista oggettivo ed uno soggettivo che va rispettato. Sicuramente c’è stata una carenza delle istituzioni ma è troppo facile incolpare la politica”. E ancora: “Se qualcuno si alza e mi dice che sono un ladro io rispondo ‘no, qualcuno la ha truffata ma non noi’”.

È questa la risposta di Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, alla Festa dell’Unità di Pontelagoscuro sul tema bail in che ha riacceso il dibattito politico dopo la querelle a Bologna tra Matteo Renzi e la rappresentante degli azzerati Carife Giovanna Mazzoni. La replica del deputato si articola ulteriormente: “C’erano cda – tuona Rosato – in cui sedevano rappresentanti dei settori economici e sistemi di vigilanza, tra cui Banca d’Italia, che evidentemente non hanno funzionato. Il Partito Democratico ha avuto la colpa di fare la radiografia della situazione. Non so se abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare e stiamo ragionando su come procedere, ad esempio la possibilità di applicare il credito fiscale, ma abbiamo salvato il sistema bancario sottostando alle regole europee”.

Il capogruppo Pd alla Camera ha affrontato anche altri argomenti di carattere nazionale, partendo dalla campagna elettorale che si avvicina a grandi passi e si preannuncia incandescente. “La campagna elettorale – chiosa Rosato – non so quando e se è finita ma noi dobbiamo continuare a lavorare, fare cose buone come in questi anni e concludere la legislatura nel migliore dei modi portando a termine le ultime cose. Il nostro progetto di campagna elettorale deve essere inclusivo, ampio e che tenga conto dei cambiamenti nella società. Continuiamo a pensare di non dover parlare alla pancia delle persone come fanno Lega Nord e Movimento 5 Stelle e siamo l’unico partito con una discussione interna”. Secondo il deputato “chi andrà a Palazzo Chigi lo deciderà Mattarella, il nostro leader è Matteo Renzi come hanno dimostrato le primarie ma molto dipenderà dal risultato delle elezioni. Il governo Gentiloni sta lavorando molto bene ed è il nostro governo”.

Sempre sulla questione campagna elettorale, secondo Rosato, “ci sono personalità da Pisapia a Calenda, e non penso ad Alfano in questo caso, che hanno nel Pd una casa”, mentre sulla questione legge elettorale assicura che “il Pd farà tutti gli sforzi per averne una, anche se saremmo criticati. L’unico tentativo possibile sarà cercare un accordo tra Pd, Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Forza Italia perché non esiste una maggioranza di governo sulle regole. Certamente i presupposti, visto l’affossamento del sistema tedesco, non sono meravigliosi”.

L’attenzione si sposta quindi sulle ultime battute dell’attuale legislatura: “Questa legislatura – afferma il capogruppo Pd – sarà ricordata come quella dei diritti. Abbiamo ancora 2 porte aperte: il testamento biologico, che non c’entra con l’eutanasia ma è il diritto di rifiutare l’accanimento terapeutico, e lo ius soli”. Proprio lo ius soli per Rosato “aiuta l’integrazione ed è una legge equilibrata su cui abbiamo trovato una mediazione con Ap. È un tema sicuramente delicato e non sottovaluto il senso di paura della gente ma le istituzioni hanno il compito di occuparsi di queste paure e avere il coraggio di dire le cose”.

“Salvini fa bene il suo mestiere ma lo ius soli non è dare la cittadinanza a chi prende un barcone e arriva in Italia come sostiene lui” prosegue ancora Rosato, ribadendo invece che, quello dello ius soli, è un istituto che potrebbe garantire “cittadinanza a bambini che hanno fatto almeno 5 anni di studio o che nascono in Italia da genitori che hanno il permesso di soggiorno in regola da almeno 5 anni. L’immigrazione non si risolverà nel giro di 6 mesi e noi dobbiamo consentire di aiutarli davvero a casa loro perché loro stessi vorrebbero rimanere dove sono e non perché non li vogliamo noi”.

Questione terrorismo. “Siamo tutti – dichiara il capogruppo Pd – a rischio terrorismo ma l’integrazione è un pezzo che limita le azioni terroristiche. C’è chi fa politica alimentando le paure, che è un modo per raccogliere voti, ma non sarà mai il nostro metodo. Ci sono elementi che ci rendono più solidi di altri Paesi come ad esempio il sistema di intelligence rafforzato dagli anni di terrorismo interno e delle organizzazioni criminali e una politica estera sempre tesa a cucire anziché a lacerare”.

Il finale è dedicato alla legge di bilancio, di cui a breve si discuterà in Parlamento: “C’è ancora tanta disoccupazione nel paese e la strada da fare è ancora lunga ma le stime sono positive – conclude Rosato -. Nella legge di bilancio vorrei mettere strumenti per l’occupazione giovanile e over 50, stimoli agli investimenti privati e maggiori risorse alla lotta alla povertà”.