A Ferrara tanti giovani riscoprono le bocce

La prima settimana di settembre segna l’inizio dei corsi per l’avviamento allo sport bocce in numerose bocciofile della provincia. La prima ad aprire le porte, con un mese di prove gratuite per i nuovi arrivati, è la bocciofila La Ferrarese. Fino al 25 settembre, infatti, tutti i lunedì e i giovedì dalle 18.15 alle 19.45, accoglierà i giovani dai 7 ai 14 anni che intendono conoscere uno sport che affonda le sue radici nella tradizione italiana, che unisce generazioni e permette di rimanere in attività dall’infanzia fino alla terza età, coniugando un sano agonismo al piacere di trascorrere il tempo libero in un ambiente sano.

Un allenamento di bocce non è comunque solo un semplice passatempo. Per arrivare preparati alle gare, come sottolineano i tecnici, è necessario allenare i fondamentali e tanto altro: concentrazione, mira, strategia. Con collaboratori anche laureati in scienze motorie, gli atleti che vengono preparati alla bocciofila fanno esercizi sugli schemi motori di base e sulla coordinazione, per poi specializzarsi sul tipo di gioco preferito (prove veloci, partita tradizionale o giochi alternativi) soltanto in un secondo momento. In ogni allenamento, mediamente i giovani percorrono distanze variabili tra i 2000 e i 4000 metri, eseguendo un centinaio di lanci con bocce adatte all’età e alle differenze fisiche di ciascuno. Il comitato estense rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il movimento giovanile nazionale: attraverso progetti scolastici approvati Coni-Miur e con una moderata promozione sul territorio, c’è stato infatti un netto incremento degli iscritti, con un numero di giocatori under18 passato da 1 a circa 50 unità nel giro di pochi anni. Una tradizione che si rinnova grazie all’impegno degli istruttori della bocciofila La Ferrarese, non a caso recentemente insignita della Stella d’Oro al merito sportivo.

Le bocce, quindi, puntano ad un futuro roseo, un futuro a cinque cerchi: è stata infatti ufficializzata la loro candidatura per le Olimpiadi del 2024, notizia che sprona ulteriormente i giovani boccisti, mentre è ormai una certezza la prossima partecipazione alle Paralimpiadi, altra attività in espansione sempre sulle corsie del circolo di viale Orlando Furioso. Genitori e ragazzi potranno chiedere informazioni sui corsi contattando il responsabile al numero 3492816392 oppure scrivendo all’indirizzo bocciofilalaferrarese@gmail. com