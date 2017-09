Bocce. Si concludono gli eventi della Sagra dell’Ortica

La settimana appena trascorsa ha fatto registrare il pienone alla bocciofila La Fontana, dove sono andate in scena due gare in occasione della Sagra dell’Ortica di Malalbergo.

La prima, a cui hanno partecipato 40 coppie di categoria A, B e C, ha visto la vittoria di una coppia della Repubblica di San Marino, formata da Stefano Dall’Olmo e da Thomas Santolini, giocatori di C che a sorpresa hanno battuto i più accreditati Luca e Carlo Capeti della Trem Osteria Grande, di massima categoria. Terzo posto per i padroni di casa Daniele Mazzini e Mario Saccardo, quarto per Luca Bonazzi e Roberto Zappi, sempre della Trem Osteria Grande. Ha diretto l’arbitro Gianni raghini di Ferrara.

Il sodalizio del presidente Fausto Ansaloni ha bissato ad un giorno di distanza con un altro gradito appuntamento, quello con una gara promozionale junior/senior, a cui hanno partecipato 16 coppie dei comitati di Ferrara e Bologna, in rappresentanza delle società La Ferrarese, Argentana, La Fontana e Italia Nuova. A spuntarla è stata la formazione dei padroni di casa Alberto Bolognesi e Francesco Pirone (U12), che in finale hanno superato gli argentani Stefano Caravita e Giulia Sebastiani con il punteggio di 10-9. Nello stesso evento era prevista anche una gara di tiri al pallino, in cui a primeggiare è stata la giovane atleta Elena Zabusyk, della bocciofila La Ferrarese. Al secondo posto Darius Gogoase, compagno di squadra della vincitrice. Alle premiazioni ha presenziato l’assessore allo sport del comune di Malalbergo, Alessia Pancaldi.

I giovani sono stati protagonisti anche a Gonzaga (Mn), dove la formazione guidata dai selezionatori Mazzoni e Neri, presidente del comitato estense e commissario tecnico, ha ben figurato nel quadrangolare in cui si sono confrontate le squadre juniores di Ferrara, Bologna, Reggio Emilia e Mantova. Nella suggestiva cornice della Fiera Millenaria, capitan Alessandro Travaglini, con i compagni Marchi, Gallerani, Zunelli e Tieghi, sono stati frenati soltanto da un pizzico di inesperienza, giocando complessivamente alla pari sia contro Bologna in semifinale (4-1), sia contro Mantova nella finalina per il bronzo (5-3). Progressi e grinta da parte dei biancoazzurri che lasciano ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Saranno le coppie Marchi – Gallerani (u15) e Caccia – Travaglini (u18) a rappresentare Ferrara ai campionati italiani juniores che si svolgeranno a Jesi dall’8 al 10 settembre. Ai nastri di partenza anche 2 atlete nel femminile U15, Martina Zurigo e Larisa Buzatu, con la prima impegnata nel tradizionale e nel combinato, e la seconda alle prese con il tiro di precisione. Ferraresi che partono come outsider in una competizione che ha spesso riservato piacevoli sorprese per i biancoazzurri.