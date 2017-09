Maleducazione diffusa all’ipermercato

Gentile redazione,

attraverso le pagine del vostro portale informativo, denuncio il malcostume e la maleducazione, sempre più diffusi tra i clienti del più frequentato ipermercato cittadino.

È un proliferare di genitori che mentre fanno la spesa, trasportano i loro bimbi, spesso anche piuttosto “grandicelli e cresciutelli” all’interno dei carrelli della spesa.

Li si ritrovano ovunque, tra gli scaffali: saltellano, giocano, calpestano con le suole delle loro scarpette, ciò che dovrebbe servire soltanto a contenere prodotti, magari alimentari, che poi riponiamo nelle nostre dispense.

Una vera escalation di cafonaggine!

Sui carrelli ci sono i pittogrammi che illustrano bene l’uso corretto. Esistono anche i cartelli ben leggibili del divieto.

Ma né i genitori, né gli addetti del supermercato, né le guardie della security, fanno nulla per riportare l’ordine e far rispettare le regole di decenza.

Immaginiamo quale sarà, il senso civico di questi fanciulli, una volta approdati all’età adulta.

C’è un reale problema di sicurezza, di rischio di spiacevoli incidenti, oltre che di igiene, nel mettere i bimbi dentro i carrelli della spesa. Questi, inoltre, si danneggiano e si usurano più velocemente.

Da consumatore e socio della cooperativa, tutto questo mi infastidisce e mi delude: credo che non si debba far finta di niente e occorre che la direzione della catena GDO, si debba assumere precise responsabilità per il rispetto delle regole, di tutta la clientela, e di chi non ci sta a questo degrado.

Lettera firmata