Rassegna sociale a tema libero al Rivellino

L’estate sta finendo… le vacanze volgono ormai al termine e, come ogni anno all’inizio di settembre, la Galleria d’arte “il Rivellino” di via Baruffaldi apre con la tradizionale Rassegna sociale a tema libero, che si inaugura giovedì 7 settembre, alle 18, per incontrare i soci dopo la pausa estiva.

Gli espositori: Elena Poggipollini Acquaviva, G.Luca Amaroli, Cesare Carrieri, Nadia Cavallari, Romano Fenzi, M. Grazia Fortini, Duilio Nalin, Maurizio Ganzaroli, Cinzia Reggiani, Mauro Ruggeri, Pietro Regnani, Elvira Gagliarini, Maura Berti, Delia Gulinelli, Renzo Gentili, Lina Furioli, Katia Carini, Armando Soavi, Francesca Lanzoni, Alfredo Filippini, Andrea Latta.

La rassegna, con opere di pittura, fotografia e scultura, sarà visitabile fino al 15 settembre tutti i giorni dalle 10,30–11,30 e dalle 18,30–19,30, tranne i pomeriggi di giovedì e domenica.