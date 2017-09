Run for Time contro l’atassia

Correre e camminare per sostenere la ricerca e dare tempo ai malati di atassia, una malattia degenerativa che colpisce il cervelletto e causa disordini del movimento e una progressiva e lenta perdita delle capacità di muoversi, parlare, mangiare.

Questo l’obiettivo della seconda edizione di Run for Time, camminata ludico-motoria che si terrà il prossimo 8 settembre a Porotto. Una vera e propria corsa della solidarietà per mettere metaforicamente le ali ai piedi a chi non riesce più a coordinare i propri movimenti e che ha difficoltà anche a camminare.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra Aisa sezione Ferrara onlus e Fondazione Acaref onlus.