Spostamento dei mercati a Cento

Cento. In occasione della 433ª Fiera di Cento martedì 5 settembre i banchi del mercato contadino verranno spostati lungo viale Bonzagni e giovedì 7 quelli del mercato settimanale si trasferiranno in via Santa Liberata e in piazzale Donatori di Sangue ed Organi.

Martedì dalle 6 alle 14 in viale Bonzagni, nel tratto compreso tra via Guercino e via Baruffaldi, è vietata la circolazione stradale e la sosta su ambo i lati.

Giovedì dalle 6 alle 16.30 in via Santa Liberata, dall’intersezione con via Bologna fino all’intersezione con via XX Settembre (ambo i lati), e in piazzale Donatori di Sangue ed Organi, nel lato prospiciente il Palazzetto dello sport, è vietata la circolazione stradale e la sosta. Per i veicoli provenienti da via del Curato, giunti all’intersezione con via 2 Giugno, è istituito un obbligo di svolta a sinistra, invece per i mezzi provenienti da via 2 Giugno, giunti all’intersezione con via del Curato, è istituito un obbligo di svolta a destra.