Modifiche alla viabilità in via Ugo Bassi e IV Novembre

Cento. La prossima fase di ristrutturazione post sisma della collegiata di San Biagio prevederà l’intervento sulla pavimentazione della chiesa. Per consentire questi lavori da lunedì 4 settembre al 28 febbraio sono istituiti una strettoia asimmetrica in corrispondenza del cantiere in via Ugo Bassi e un divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la lunghezza del fronte opposto, al fine di garantire la circolazione in sicurezza dei veicoli.

Sempre lunedì 4 settembre, per l’esecuzione di un intervento che prevede un getto di calcestruzzo mediante l’utilizzo di una pompa, dalle 8 alle 10 in via IV Novembre, lato Bocciofila Centese, sono istituiti una strettoia asimmetrica e un divieto di circolazione stradale ai pedoni e ai ciclisti nel tratto di pista ciclopedonale presente.