Lunedì 4 al Settembre Centese

Cento. Dopo un intenso week end, un vivace lunedì apre la nuova settimana del Settembre Centese 2017.

Sul palco della Rocca, dalle 20, è in programma live music con Ivan Boys ed EmmeColletti, per una serata a cura di Biren di Renazzo.

Sul palco di piazza Guercino, alle 21, andrà in scena ‘Murir an srev gninta s’ann foss che…’, lo spettacolo presentato dalla Società Nottambuli a favore della Fondazione Ant Onlus. La commedia brillante è tratta dal copione di Italo Conti, con traduzione in dialetto centese dei Nottambuli, per la regia Elisabetta Cattozzi, aiuto regista Maria Schiavina.