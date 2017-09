Buon primo test della Baltur contro la Salus

Alla “Deborah Alutto” di Bologna, la Baltur affronta la Salus in quello che rappresenta il primo test stagionale, in coda alla seconda settimana di lavoro.

Certamente un buon allenamento per Cento, utile per riprendere confidenza col ritmo partita e mettere in pratica gli schemi assimilati nella prima parte della preparazione, tramite un’ampia rotazione che coinvolge tutti e dieci gli atleti mandati a referto da Giovanni Benedetto, che riceve buone risposte dai suoi in termini di disponibilità e impegno.

Detto della presenza al seguito della squadra di Sebastian Vico, che nel frattempo prosegue il programma di riabilitazione agli ordini dello staff medico guerciniano, la compagine centese si presenta alla palla a due con le novità Cantone e Piunti, più i confermati Chiera, D’Alessandro e capitan Benfatto.

La cronaca della partita, pur marginale, racconta di un discreto primo quarto dei bianco/rossi, in cui Benfatto e Cantone consentono a Cento di prendersi l’inerzia, e vantaggio esterno che raggiunge le dodici lunghezze nel momento dell’ingresso in campo di Rizzitiello, protagonista con sette punti consecutivi del primo break di giornata. Nel secondo quarto i carichi di lavoro della precedente settimana sembrano farsi sentire, il calo della formazione ospite esalta le qualità della formazione locale, che impatta a quota 31 e chiude la prima metà a “-3” (33-36).

Nella ripresa la Baltur prende subito il largo, facendo valere la categoria di differenza nei confronti degli avversari, e successivamente incrementa il vantaggio fino al “+24” (51-75), prima di chiudere sul 56-77.

Il prossimo test di Cento è in programma per le ore 18:20 di mercoledì, quando al Pala Ahrcos affronterà la Rekico Faenza, in quello che rappresenta un vero e proprio anticipo di campionato, trattandosi della medesima sfida che aprirà la stagione regolare nella giornata di domenica 1 ottobre.

SALUS BOLOGNA-BALTUR CENTO 56-77

PARZIALI: 14-21, 19-15, 12-26, 11-15.

BOLOGNA: Amoni 6, Granata 3, Pini 10, Polverelli 1, Savio 11, Stojkov 7, Tugnoli 6, Veronesi 12. All. Fili.

CENTO: Ba 2, Piunti 6, Chiera 10, Graziani 1, Pasqualin 5, D’Alessandro 11, Benfatto 12, Cantone 16, Mastrangelo 3, Rizzitiello 11. All. Benedetto