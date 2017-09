New Team, riprendono le attività

Terminata la pausa estiva, la New Team Ferrara ha ripreso – da 15 giorni – tutte le attività in vista della stagione 2017/2018: numerose, come sempre, le iniziative che contraddistinguono la società cittadina e non mancano le novità importanti.

“Il bilancio di questi primi giorni è sicuramente molto lusinghiero”, afferma soddisfatto Roberto Baroni, “i numeri aumentano costantemente, sia nel maschile che nel femminile”. Da sempre la New Team pone molta attenzione su ogni aspetto, non tralasciando mai nulla: “La nota positiva”, incalza Baroni, “è la percezione da parte di tutti i nuovi iscritti di un ambiente sportivo a misura di bambino, dove la professionalità e la competenza del sistema hanno fatto in modo di non proclamare aspettative, false illusioni e cercando di educare il sistema ad una pratica sportiva impegnativa ed educativa con il valore aggiunto della crescita individuale sotto l’aspetto tattico, tecnico, motorio e psicologico”.

La stagione alle porte sarà ricca di impegni ma entusiasmante e, come già accennato, le novità non mancheranno. “Quest’anno, oltre ad allestire una squadra per ogni anno di età e con la conferma di Juniores e prima Squadra a 11, parteciperemo per il primo anno, oltre alla consolidata attività di calcio a 5 giovanile, al campionato di serie D Maschile. La New Team Ferrara si sta insomma preparando ad affrontare, come sempre succede, un campionato da protagonista su più fronti con la consapevolezza di dare sempre il massimo fuori e dentro dal campo.