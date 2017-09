Fermato con l’amaro in… borsa

Nella serata del 2 settembre, poco prima della chiusura, la Polizia di Stato è intervenuta presso il centro commerciale “Il Castello” su richiesta di una guardia giurata in servizio antitaccheggio che aveva fermato un tunisino di 30 anni.

L’umo era uscito dal supermercato Ipercoop, dall’uscita riservata ai clienti che non hanno effettuato acquisti, con una borsa contenente 14 bottiglie di amaro “Vecchia Romagna”.

Al momento di essere fermato il tunisino era in compagnia di un’altra persona che è riuscita a dileguarsi.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, il magrebino, è riusltato aver fornito false generalità, per cui è stato denunciato per tentato furto in concorso e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità.