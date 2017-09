Ferrara in versione ‘Internazionale’: annunciati i primi appuntamenti

È stato annunciato il primo ospite del festival di Internazionale che, dal 29 settembre all’1 ottobre, porterà a Ferrara alcuni dei più noti giornalisti europei ed extraeuropei, i quali interverranno sulle questioni internazionali di maggiore attualità.

Ad aprire l’undicesima edizione dell’apprezzato festival di giornalismo sarà il giornalista più odiato da Erdogan. Stiamo parlando di Can Dündar, direttore del Cumhuriyet, principale quotidiano turco di opposizione, fino a quando non è stato arrestato e incarcerato per aver pubblicato un articolo in cui sosteneva che i servizi segreti turchi nel gennaio del 2014 avevano consegnato armi ai ribelli siriani che combattono contro il presidente Bashar al Assad.

La condanna emessa a maggio 2016 – sei mesi dopo l’arresto e poco prima che un uomo tentasse di ucciderlo con due colpi di pistola davanti al tribunale, dai quali è rimasto illeso – è di 5 anni e 10 mesi di carcere per spionaggio e “divulgazione di segreti di Stato”. Per le sue accuse avrebbe dovuto pagare “un prezzo pesante” come assicurato dallo stesso Erdogan.

Così il giornalista turco è fuggito dal suo paese e dal giugno 2016 vive in esilio in Germania, dove ha fondato il sito d’informazione Özgürüz (Siamo liberi). Can Dündar riceverà ad Internazionale il premio Anna Politkovskaja che sostiene l’impegno e il coraggio di reporter che si sono distinti per le loro inchieste.

La consegna del riconoscimento, prevista il 29 settembre al cinema Apollo, sarà anche l’occasione per presentare il suo libro “Arrestati”, in cui il giornalista turco racconta il periodo di prigionia trascorso nel carcere di Silivri, vicino a Istanbul, che ospita 15mila oppositori del regime di Erdogan.

Ma sono tanti i grandi nomi e gli eventi attesi per il festival ferrarese. In attesa del programma completo, che dovrebbe uscire a metà settembre, possiamo svelarvi che la manifestazione coinvolgerà come di consueto l’intero centro storico estense. L’amministrazione comunale sta fornendo in queste settimane il contributo organizzativo e logistico dei propri uffici e servizi a supporto del settimanale ‘Internazionale’.

Tra incontri, mostre, seminari e proiezioni – tutti gratuiti e sempre presi d’assalto dal numeroso pubblico – interverranno anche la giornalista britannica Mona Chalabi e la regista statunitense Mae Ryan che con le loro “Lettere dalla vagina” romperanno i tabù sul sesso femminile. Si parlerà anche di musica con dj Jace Clayton e il musicista Andrea Mangia (Populous).

Spazio infine alla fotografia (gli scatti vincitori del World press photo saranno in mostra al padiglione di arte contemporanea) e alle proiezioni al cinema Boldini degli otto documentari di Mondovisioni: sul grande schermo ruoteranno Entre os homens de bem, Boiling point, Brexitannia, An insignificant man, Free lunch society, Jaha’s promise, Stranger in paradise e The workers cup. Se vi suonano sconosciuti, è perché alcuni verranno proiettati in anteprima italiana. Un’ottima occasione per rimanere aggiornati su attualità, diritti umani e informazione.