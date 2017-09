Reverb, il Castello si trasforma in una disco elettronica

La musica elettronica torna a scuotere la notte ferrarese: il quarto appuntamento del festival Reverb, che si terrà sabato 9 settembre nel cortile del Castello Estense, chiamerà a Ferrara artisti di fama internazionale, affiancando vere e proprie star – che hanno influenzato e segnato gli ascolti di generazioni – a giovani promesse che proprio in questi anni stanno affermando il loro stile sui palcoscenici e nei più interessanti club italiani e europei.

La line up – annunciata proprio in questi giorni – comprenderà: Margot, Herva, Stump Valley, Paula Tape, nomi che probabilmente lasceranno la maggior parte dei ferraresi indifferenti, ma faranno saltare sulla sedia gli estimatori del genere.

I Margot – duo composto dai dj Giaga Robot e Pepe – rappresentano una vera e propria istituzione: già eroi delle notti romagnole degli anni Novanta, resident al Cocoricò e al Peter Pan, negli anni si sono imposti nei più importanti festival europei diventando un punto di riferimento imprescindibile nel mondo della disco house. Tra i lavori più recenti vale la pena ricordare la collaborazione con Ivan Smagghe per la sua nuova etichetta, “Les Disques De la Mort”, e il remix per Mr Flash di Ed Banger.

Gli Stump Valley prendono il nome da Valle Ceppi, campagna piemontese dove il misterioso duo – che a lungo si è esibito con alias diversi – si è ritirato a lungo per ascoltare, suonare e produrre. Pubblicati da etichette come Rush Hours e Off Minor, mescolano house, jazz e ambient, la loro musica riesce al tempo stesso a suonare vintage eppure assolutamente contemporanea.

Herva, classe 1991, è un talento freschissimo dal taglio decisamente sperimentale, sincero e acuto. Originario di Firenze, ha esordito nel 2012 con Bosconi Records, da solo e assieme a Dukwa, con il progetto Life’s Track. Oltre ad essere tra i fondatori del collettivo aperto Tru West, ha collaborato negli ultimi anni con numerose etichette: dalla prestigiosa Planet Mu a All City Dublino, Delsin Records e Kontra Musik.

Paula Tape, di origine cilena, vive oggi tra Milano e Barcellona. Le sue parole d’ordine sono eclettismo, ricerca e contaminazione: spazia dalla house più classica agli infiniti sottogeneri.

«Reverb è un format giovanissimo – racconta Paolo Maiarelli, presidente dell’associazione -. E siamo felici, per il primo compleanno, di tornare dove tutto è cominciato, nel cortile del Castello: un luogo magico per l’atmosfera che contribuisce a creare, quando l’architettura si mescola alle luci e alle proiezioni, oltre che ai suoni».

L’obiettivo dell’associazione è semplice: «promuovere l’elettronica italiana, contribuire a diffondere il lavoro di tanti ragazzi che in questi anni si impegnano per sperimentare e creare nuove sonorità, coniugando la proposta musicale alla riscoperta dei luoghi che caratterizzano la storia e il profilo del nostro territorio – spiega Maiarelli -. Fino ad oggi abbiamo realizzato le serate Reverb al Castello Estense, a Palazzo Crema e al Torrione di San Giovanni, ospiti del Jazz Club. Chissà quali altre nuove location potremmo sperimentare in futuro, abbiamo già in programma altre collaborazioni speciali ma adesso è ancora presto per parlarne».

Reverb – patrocinato dal Comune di Ferrara – è supportato da Creativa, Dinamica, Icos; con il contributo di Infortunistica Tossani, Consorzio Ferrara Innovazione, Erreffe Group, Pff Group, Wall Street English, Zone Press, Zuffellato, partner tecnico Hotel Carlton.

Il biglietto è già disponibile online su Ticketland2000 al costo di 10 euro, si potrà acquistare anche direttamente alla cassa la sera dell’evento al costo di 15 euro.

Per informazioni: info@reverbfestival.it, www.reverbfestival.it.