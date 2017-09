Unione Comuni del Delta, Wikipedia torna ‘politically correct’

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. Wikipedia riabbraccia il ‘politically correct’ sulla definizione dell’Unione dei comuni del Delta del Po. Troppo schietti e realistici gli appellativi “inutile e non funzionante“, attribuiti da un autore ignoto all’ente deltizio, e rimossi da utenti – stavolta autenticati – intervenuti nelle stesse ore in cui Estense.com accendeva i riflettori sulla questione.

Così, nei giorni successivi, mentre nessun commento e puntualizzazione giunge dai Comuni tirati in ballo, la premura diventa quella di rimettere le cose a posto.

Dalla precedente versione

“Costituita nel 2013, è tuttora un ente inutile e non funzionante, in quanto i comuni partecipanti non hanno conferito nessun tipo di potere al nuovo ente, né amministrativo, né esecutivo, inoltre la dotazione economico-finanziaria conferita dai comuni partecipanti, ad oggi, è pari a euro 0. Lo statuto risulta già obsoleto e necessita di una revisione per essere di nuovo attuale”.

si passa alla sintetica

Dalla sua costituzione nel 2013, alla data odierna (luglio 2017) il consiglio dell’Unione del Delta del Po si è riunito due volte.

“Reso più informativo e meno polemico” spiega uno dei tre utenti scomodati per la modifica. Uno di loro si occuperà poi di elencare (senza specificare una fonte verificabile) le gestioni associate e il loro stato di attivazione: “Delle funzioni obbligatorie ex L.R. 21/2012 e D.Lgs. 78/2010, alla data di giugno 2016, sono gestite in forma associata i servizi informativi automatizzati, la protezione civile, i servizi sociali, la polizia municipale, l’edilizia e i servizi scolastici”.

Se non altro la specifica permette di avere un quadro su quelli che sono invece i servizi non conferiti all’ente: pianificazione urbanistica, gestione del personale, tributi, Suap, organizzazione generale dell’amministrazione finanziaria, organizzazione dei servizi pubblici di interesse comunale, compresi i trasporti, catasto, pianificazione urbanistica ed edilizia, rifiuti urbani, servizi statistici.

Sistemata Wikipedia, per le opposizioni intervenute a supporto della tesi disfattista, resta da sistemare lo statuto di un ente che è tuttora sprovvisto di bilancio, contabilità, cassa e risorse. Gli stessi avevano poi alimentato il dibattito suggerendo di andare oltre l’organismo unione, per perseguire quello – secondo loro più efficace – della fusione tra i Comuni del Delta.