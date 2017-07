Torna l’incubo della torba che brucia nel Mezzano

Torna nel Mezzano l’incubo della torba che brucia. Un incendio di sterpaglie in una zona incolta, proprio come accaduto nell’estate del 2015, ha innescato nuovamente la combustione della sostanza presente nel terreno in profondità, così da costringere i vigili del fuoco a un lungo intervento terminato in tarda serata.

L’incendio ha interessato questa volta un’area di circa 10 ettari di terreno in aperta campagna lungo la strada Mondo Nuovo, tra Comacchio e Ostellato. L’allarme è stato dato attorno alle 15.30 proprio per un incendio di sterpaglie, che ha successivamente attivato la combustione della torba presente in abbondanza nel sottosuolo di questa vasta area.

Sul posto sono quindi intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Portomaggiore e Comacchio, nonché un’autobotte da Ferrara. I pompieri hanno fatto tutto il possibile dapprima per spegnere le fiamme dell’incendio di sterpaglie, per poi concentrarsi sulla torba, che si è propagata sotto traccia creando le tipiche esalazioni di fumo che nel 2015 avevano messo in allarme gran parte della popolazione di Ostellato, Comacchio e lidi, essendo state trasportate dal vento anche a chilometri di distanza.

La situazione, attorno alle 19, poteva dirsi sotto controllo, ma l’allerta rimane alto per la possibilità che l’incendio sotterraneo della torba possa riprendere in qualsiasi momento e in punti diversi. Due anni fa la continua attivazione di focolai costrinse a misure drastiche, con allagamento dei campi realizzato grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica e all’utilizzo di gruppi di pompaggio dell’acqua dei vicini canali.