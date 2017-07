L’ukulele porta gioia e se sono undici è meglio

Porto Garibaldi. “Tutti dovrebbero avere un ukulele” sosteneva George Harrison, anche per il solo fatto che “è uno strumento che non si può suonare senza ridere”. A prendere sulla parola il cantante e musicista dei Beatles sono gli Ukulele Lovers, che venerdì 7 luglio al Bagno Apollo 72 (‘new entry’ tra le sedi di Tutte le direzioni in Summertime) porteranno ben 11 di questi strumenti dalla bellezza commovente, che parla di sole e di mare, di fiori e di profumi, di cieli azzurri e di gioia.

Nel locale di Porto Garibaldi, dove da quest’anno è iniziata la collaborazione con il Gruppo dei 10, venerdì saranno dunque la felicità e la leggerezza che nasce dalla condivisione a fare da filo rosso per la serata con gli Ukulele Lovers, che attraverso la loro performance rivendicano la forza della musica nell’aggregare e far divertire.

Affascinato dalle enormi virtù dell’ukulele, il chitarrista rodigino Andrea Boschetti ha creato un ensemble vocale e strumentale formato da cantanti e musicisti attivi nella musica classica, nel jazz e nel pop, ma anche da pittori, tecnici teatrali e addirittura agricoltori (biologici). Amici nella vita quotidiana, gli Ukulele Lovers hanno creato un progetto artistico comune, diventato in poco tempo non solo punto di riferimento per gli appassionati dell’ukulele ma anche momento di piacere e d’incontro attraverso la musica. Attraverso un percorso fatto di performance, incontri didattici, jazz festival e laboratori musicali, aderendo costantemente alle varie iniziative umanitarie e di solidarietà legate all’ukulele in tutto il mondo (da Ukuleles for Peace di Paul Moore a Chiquitica di Updoo World), il gruppo ha deciso di raccogliere un estratto del proprio repertorio in un primo progetto discografico. Nasce così l’album In this life, un piacevole alternarsi di brani inediti e personalissimi arrangiamenti di grandi canzoni tratte dal jazz, dalla tradizione e dal gospel, ma anche da Janis Joplin, Alicia Keys e Bob Dylan. Gli Ukulele Lovers sono: Annika Borsetto, Ilaria Mandruzzato, Barbara Fortin, Milena Dolcetto, Antonella Pasqualini, Marinella Pavan, Andrea Boschetti, Mattia Martorano, Daniele Saggiorato, Marco Barion, Vittore Dalla Benetta, Alessandro Turchet.

L’appuntamento fa parte della programmazione estiva offerta dal Gruppo dei 10 con la rassegna Tutte le Direzioni in Summertime 2017, che ha sempre avuto come culla naturale il mare (al Panama Beach di Porto Garibaldi e Bar Ragno di Comacchio, e da quest’anno anche il Bagno Apollo 72), ma che vede protagonisti inoltre il ristorante “Max” a Ferrara e il ristorante “Spirito” di Vigarano Mainarda.

Cena alle ore 20.30 e a seguire concerto. Per info e prenotazioni contattare il Bagno Apollo 72, via 5 maggio Porto Garibaldi (Ferrara): 393.9803905.