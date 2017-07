Matteo B. Bianchi a ‘Drink a Book’

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica organizzano presso la Libreria Ibs + Libraccio, in piazza Trento e Trieste a Ferrara, un nuovo notturno letterario a tematica Lgbt.

Venerdì 7 lugliuo, alle ore 21:30, sarà ospite della 15^ edizione di Drink a Book il poliedrico Matteo B. Bianchi, scrittore e autore radiofonico (Dispenser) e televisivo (Victor Victoria , Quelli che il calcio , X Factor , E poi c’è Cattelan).

Dopo sette anni di silenzio, una delle firme più ironiche della narrativa italiana ci presenta il suo nuovo romanzo Maria Accanto (Fandango), alla prima ristampa dopo un solo mese dall’uscita.

Una commedia romantica senza love story, che racconta di un’amicizia disinteressata tra Elisabetta, detta Betty, ragazza di venticinque anni dalla normalità rasserenante, e la Santa Vergine Maria, vestita in jeans e scarpe da ginnastica. La Madonna ha infatti bisogno di un’amica, di una persona semplice, quasi banale, da frequentare e con la quale condividere esperienze quotidiane. Vuole essere una ragazza qualsiasi, ciò che non è potuta mai essere. L’autore di Generations of Love sfiora argomenti importanti e di spessore, primi fra tutti il libero arbitrio e la manzoniana Provvidenza, ma in maniera leggera, a volte prendendoli di peso, altre sfiorandoli appena. Con uno stile brillante e ironico, ci fa riflettere su cosa conti veramente, su quanto le differenze servano a rinsaldare e fortificare i rapporti. E come le amicizie, comprese quelle divine, siano sostanzialmente fatte di poche cose: sostegno, condivisione e partecipazione. Con o senza miracoli.

A conversare con l’autore sarà Massimiliano De Giovanni, sceneggiatore e docente di Scrittura Creativa all’Accademia di Belle Arti di Bologna. A tutti i partecipanti sarà offerto come di consueto un rinfrescante cocktail di benvenuto.