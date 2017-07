Scuola di Musica Moderna, concerto degli allievi in piazza Castello

Venerdì 7 luglio alle ore 20,30, sul palco di Ferrara Sotto le Stelle in piazza Castello, si svolgerà il concerto degli allievi della Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara.



I saggi di classe che si sono svolti dal 25 maggio al 16 giugno nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna e il 12, 13 e 14 giugno presso il fronte Darsena di Palazzo Savonuzzi in via Darsena 57, sono stati un buon motivo di studio e di aggregazione per gli allievi dell’Afm. Durante le prove di preparazione hanno infatti potuto capire l’importanza dell’interazione fra i vari strumenti e le persone che li suonano, nella costruzione di un brano musicale, vedendo quindi il saggio come un modo per apprendere sempre qualcosa in più.

In queste occasioni si sono esibiti circa 400 allievi, in ogni fascia di età dai 5 anni in su, mentre gli allievi coinvolti nella serata del 7 luglio saranno un centinaio più il coro polifonico a quattro voci curato dall’insegnante Viviana Corrieri formato da 57 elementi per un totale di 157 allievi e l’Amf Brass Band costituita da 21 elementi.

La serata sarà presentata da Viviana Corrieri ed Ambra Bianchi e sarà l’occasione per consegnare alla presenza dell’assessore alla cultura Massimo Maisto quattro borse di studio che daranno ai titolari la possibilità di frequentare per un anno intero i corsi della Scuola di Musica Moderna. Una delle quattro borse di studio previste sarà messa a disposizione dalla Fondazione Julianeo in ricordo dell’allievo Giuliano Baroni scomparso in un incidente stradale nel 2001.

Le altre tre borse di studio saranno messe a disposizione dall’Associazione Musicisti di Ferrara, andranno una a un allievo meritevole della scuola di musica e altre due a persone individuate dall’emporio solidale il Mantello, che si prende cura delle famiglie in momentanea difficoltà.