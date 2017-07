Madame Butterfly, Puccini in Castello tra amore e onore

di Cecilia Gallotta

Il pathos, l’amore, l’onore. Una battaglia forte, combattuta dentro il cuore e l’anima di una giovane geisha nel misterioso Giappone del primo Novecento, sfocia in un tragico destino, che rende immortale il suo universo di valori.

Sarà una Madame Butterfly intrisa di emozioni quella che mercoledì 12 luglio andrà in scena nel Cortile del Castello Estense – alle 21.15 – grazie all’organizzazione dell’Orchestra Città di Ferrara, e al contributo di Comune, Teatro Comunale e associazione OPERiAMO.

La tragedia pucciniana è del resto uno dei titoli più rappresentati al mondo, che ha aperto quest’anno la stagione alla Scala: uno dei presupposti che ben fa sperare alla “sempre più crescente stagione di lirica – come riporta il direttore artistico del Teatro Comunale Favretti – che attesta un 3–4 % di crescita annua sul panorama nazionale, esattamente parallelo a quello ferrarese, il cui 10% del pubblico è costituito da under 12, anche grazie al lavoro di sensibilizzazione nelle scuole”.

Un incremento proprio dovuto all’intento di “avvicinare sempre più anche i non addetti – come sostiene il presidente dell’Orchestra Giovanni Polo – ottenuto anche portando il teatro fuori, magari in luoghi non acusticamente idonei, ma che aumentano l’attrattiva”.

E’ certamente il caso del Cortile del Castello Estense, e sarà quello di Comacchio, che il giorno 15 inserirà lo spettacolo nella stagione all’Arena, con un grande ritorno della lirica dopo dieci anni. Lo spettacolo, che ha debuttato in gennaio a Mantova, sarà un’occasione per celebrare i 100 anni dalla prima presentazione del trittico pucciniano, nonché per l’amministrazione comunale di mostrare che “non siamo gelosi – come sottolinea il vicesindaco Maisto – del nostro impegno, ma è motivo di orgoglio se gli artisti riescono a far girare questi meravigliosi lavori”.

30 mila euro sono infatti stati investiti proprio dal Comune tra nuove sedie e palcoscenico, sul quale “sarà costruita una struttura – spiega la regista Maria Cristina Osti – che sarà la casa di Madame Butterfly”. Il luogo dove “si muoverà una Cio Cio San bambina – prima di diventare ‘la Madame Butterfly’ dell’ufficiale Pinkerton – in cui speriamo che il pubblico colga l’evoluzione, la maturità e la consapevolezza della fatale scelta della protagonista, quella di contravvenire ai dettami di una rigida legge giapponese, che pagherà solo con la morte”.

Il costo del biglietto è di 20 euro (10 per gli over 65 e 5 per i minori di12 anni). Le prevendite sono già on-line sul sito www.teatrocomunaleferrara.it.