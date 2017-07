‘Diritti alla stagione’, la Cgil contro il lavoro nero nel turismo

di Silvia Franzoni

Con l’inizio di luglio la stagione estiva entra nel vivo, e così la campagna Cgil per la tutela del lavoro stagionale. L’hashtag lanciato per il 2017 è ‘Diritti alla stagione’ e i manifesti sono pronti: sono stati stampati in 4 lingue – italiano, inglese, francese e rumeno perché “spesso il personale è straniero” – e saranno distribuiti lungo i 110 chilometri della costa regionale.

La sezione ferrarese Filcams-Cgil sarà impegnata già da oggi, 6 luglio, da Lido di Spina a Porto Garibaldi; a piedi sulla spiaggia, sui risciò lungo le vie di Lido degli Estensi. Modalità che verrà ripetuta anche il 3 e il 31 agosto, rispettivamente da Lido delle Nazioni a Lido degli Scacchi e a Lido di Volano, per coprire l’intero territorio provinciale.

“Se si parla di legalità nel settore turismo non possiamo limitare il discorso soltanto alla vendita abusiva in spiaggia: la nostra struttura turistica è sostenuta spesso da contratti al limite della regolarità, quando non dal vero e proprio lavoro nero”, evidenzia Mauro Cavazzini (Filcams-Cigil). Contratti collettivi ‘pirata’, turni massacranti, nessun rispetto delle norme su salute e sicurezza, forme contrattuali precarie: questo il quadro tracciato dal sindacato anche per la nostra riviera, che si prepara ad avere “un mare agitato, per usare una metafora”.

La problematica relativa all’assenza di manodopera qualificata per la stagione 2017 è stata archiviata senza una vera analisi delle criticità del settore, come spiega Cavazzini: “manca una equa retribuzione e il rinnovo del contratto nazionale viene rimandato da quattro anni. Qua c’è poca valorizzazione dell’offerta lavorativa, e non regge il discorso che vuole i nostri giovani restii a sacrificarsi per l’estate quando quegli stessi giovani, d’estate, vanno a lavorare nei bar a Londra”. È l’appetibilità del lavoro stagionale ad essersi incrinata. Colpa delle “modifiche al mercato del lavoro che portano con sé una Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, ndr) dimezzata per i lavori stagionali”.

L’utilizzo dei voucher mascherava anche in riviera prestazioni di lavoro continuative e subordinate e, applicati come metodo di pagamento per i bagnini di salvataggio (un servizio pubblico essenziale, come recita l’ordinanza regionale, ndr) “erano ai limiti dell’assurdo”. Ma dalla padella si è passati alla brace: “l’introduzione di nuovi voucher 2.0 sono uno schiaffo alla democrazia, e sono peggio di quelli aboliti dal referendum: prevedono tre giorni per la loro convalida e questo apre le porte al lavoro nero”, chiosa Cavazzini.