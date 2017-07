Impiegato infedele truffa la propria azienda

Copparo. Dalla ditta per cui lavorava effettuava transazioni all’insaputa dei proprietari e a favore dei titolari di un’altra impresa operante nello stesso campo.



Una truffa scoperta, dopo indagini mirate, dai Carabinieri della Stazione di Copparo, che hanno così denunciato in stato di libertà tre persone. Si tratta di D.G., 53enne impiegato residente in provincia di Rovigo e con precedenti, e di R.G. di 35 anni e R.F. di 64 anni, anche loro residenti in provincia di Rovigo e titolari di una ditta agroalimentare con sede a Frassinelle Polesine.

Le indagini dei militari hanno preso spunto a seguito di una denuncia–querela presentata dal titolare di un’impresa individuale, con sede nel rodigino, specializzata nella raccolta e commercio di cereali. L’uomo infatti, dopo alcune verifiche nei propri siti di stoccaggio dei prodotti, aveva constatato un ammanco di circa 200 quintali di cereali pari ad un valore di 5000 euro circa.

Estendendo i controlli al computer in uso al personale della ditta, aveva anche accertato che un suo impiegato, il 53enne D.G., effettuava delle transazioni di cereali, all’insaputa della proprietà, in collaborazione e in concorso con R.F. ed R.G., entrambi, come detto, titolari di altra impresa operante sempre nel campo dei cereali.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che D.G., durante l’orario di lavoro, utilizzava il pc dell’ufficio per visionare siti non sicuri che, in più occasioni, avevano danneggiato il sistema informatico dell’azienda.

Le tre persone denunciate dovranno ora rispondere dei reati di truffa in concorso, appropriazione indebita e danneggiamento sistemi informatici.