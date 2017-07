Prosegue la riqualificazione degli arredi di parchi e aree verdi comunali

Continuano i lavori previsti dal programma di riqualificazione degli arredi di diciassette aree verdi comunali, tra parchi e cortili scolastici attrezzati, a cura dell’Ufficio Verde pubblico del Comune di Ferrara. Sono iniziati in questi giorni i lavori nei cortili della scuola Alda Costa e della scuola d’infanzia Gobetti, per rendere maggiormente fruibili le aree verdi ai piccoli alunni. I progetti sono frutto di una attività partecipata che ha visto coinvolti in maniera attiva e diretta i genitori dei bambini frequentanti gli istituti.

Stanno inoltre proseguendo i lavori nei parchi di via Roveroni, via Muddy Waters, via Venturi, parco Schiaccianoci, e parco di via Volta. Mentre sono terminati i lavori di piazza XXIV Maggio, dove è stata effettuata la posa di un gioco a socializzazione inclusiva e accesso consentito ai bambini in carrozzella.

Nei prossimi giorni verranno inoltre posizionate le porte da calcetto nei parchi di via Capra a Gaibanella e di via Verga, a sostituzione delle strutture obsolete recentemente rimosse.