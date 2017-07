Azzerati Carife, ricorso del M5S alla Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo

Un “rapporto di fiducia tradito”. Per il Movimento 5 Stelle i risparmiatori Carife sono stati traditi con la vendita di “prodotti finanziari spazzatura” ed ora è lo stesso M5S a volersi impegnare per far sì che “ogni centesimo venga risarcito”.

A livello europeo i portavoce regionali del Movimento 5 Stelle Veneto, infatti, hanno deciso di finanziare, con il taglio dei loro stipendi, un ricorso alla Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo. “Perché ad essere lesi – dichiara David Borrelli (M5S Europa) – sono stati alcuni diritti fondamentali e inalienabili: la tutela del risparmio, l’integrità dell’individuo e la salvaguardia e il futuro delle imprese. Diritti tutelati anche dalla Costituzioni Italiana”.

Il Movimento 5 Stelle sta quindi raccogliendo i moduli di ricorso (scaricabili dal sito: www.ricorsocedu.it) e la documentazione necessaria per depositare la lettera di ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. L’azione è coordinata dal portavoce al Parlamento europeo David Borrelli e dall’avvocato e professore presso l’Università di Bari Gaetano Filograno.

“Il nostro ricorso – spiega Borrelli – non è contro le banche ma contro Bankitalia e quindi esula da possibili accordi che il risparmiatore può aver fatto con la singola banca. In Italia non esiste un precedente giuridico di questo tipo”.