Torna “l’Albero delle storie” nel giardino di Palazzo Paradiso

Anche quest’anno, all’ombra del maestoso ginkgo biloba che domina il giardino di Palazzo Paradiso (via Scienze 17 a Ferrara), torna l”Albero delle storie’, la rassegna estiva di letture per l’infanzia curata dalla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Ariostea. Dal 7 luglio al 25 agosto, ogni venerdì dalle 10 alle 11, il giardino della biblioteca ospiterà la decima edizione di una manifestazione che da sempre richiama un numeroso pubblico di piccoli utenti (dai 4 ai 10 anni e non solo) assieme a genitori e nonni.

Otto appuntamenti, in un bellissimo spazio verde del centro cittadino, con storie divertenti, imprevedibili e avventurose, per vivere la magia del racconto dal vivo e per suscitare nei bambini il piacere, il desiderio e poi la capacità di leggere autonomamente.

Ad aprire la rassegna, venerdì 7 luglio, saranno Teresa Fregola e Chiara Alberani, storiche e gradite presenze sotto l’Albero delle storie, che proporranno “Storie a tempo di musica: per ridere, sognare, cantare e… perché no? Ballare!”. Si proseguirà il venerdì successivo (14 luglio) con Gioia Galeotti che racconterà “Verdi storie per il giardino del paradiso”. Il 21 luglio sarà il turno di un’altra consueta presenza, Adriana Trondoli, la nonna per eccellenza, che narrerà “Storie vicine e lontane”. “Storie divertenti e irriverenti per bimbi sempre attenti” di Francesca Bonora, il 28 luglio, concluderà il primo mese di attività. Altri grandi interpreti attendono poi i bimbi anche nel mese di agosto: il 4 sarà il turno della chitarra e della verve artistica di Marcello Brondi e l’11 saranno Adriana Trondoli e Sauro Strozzi a rallegrare la consueta festa di ferragosto. Gli ultimi due appuntamenti di agosto sono ancora avvolti dal mistero, ma come sempre non mancheranno di sorprendere grandi e piccini con nuove divertenti storie.

Al termine di ogni incontro sotto l’Albero delle storie, i bambini potranno trasferire nei disegni le emozioni evocate dai racconti. All’ombra degli alberi del giardino sarà inoltre esposta una mostra di libri disponibili al prestito per poter continuare anche a casa il piacere della lettura.

Già in programma per il pomeriggio dell’1 settembre è poi la presenza alla biblioteca Ariostea di alcuni raccontastorie che allieteranno l’anteprima della “Notte bianca dei bambini” con fiabe e racconti per ragazzi.

La partecipazione agli incontri dell”Albero delle storie’ è libera e gratuita. In caso di maltempo le letture si svolgeranno nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea.