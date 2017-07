L’azienda Cico in finale nella “grande sfida per l’alimentazione”

Tresigallo. La società consorzio di cooperative Cico di Tresigallo, specializzata nella produzione di frutta e verdura con una forte attenzione alla tematica del benessere umano e della corretta nutrizione, è tra le 7 aziende finaliste del concorso “Grande Sfida dei Fornitori per l’Alimentazione e il Benessere”, realizzato da Carrefour Italia e che ha coinvolto oltre 600 fornitori a marchio in tutta Italia.

Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni al consumo dell’ortofrutta, Cico Soc. Coop. Agricola ha elaborato il progetto “Frutta e verdura: un arcobaleno di salute” in collaborazione con la Presidenza e le insegnanti della scuola per l’infanzia “Sacra Famiglia” di Stienta (Rovigo).

Il laboratorio, incentrato sulla diffusione, fruizione e conoscenza dell’ortofrutta per promuovere una sana educazione alimentare, è stato realizzato in forma pilota in una scuola, ed è già stato presentato in altre 4 scuole dell’infanzia della provincia di Ferrara per l’anno scolastico 2017-2018.

Mercoledì 12 luglio, durante una giornata dedicata al tema dell’alimentazione e del benessere organizzata da Carrefour Italia i 7 progetti finalisti saranno valutati da una giuria di esperti che nomineranno l’azienda vincitrice dell’edizione del progetto “Grande Sfida dei Fornitori per l’Alimentazione e il Benessere”.