Omicidio di Valencia. Eder nega il consenso all’estradizione

Ha negato il proprio consenso all’estradizione. Eder Guidarelli Mattioli, il 32enne accusato dell’omicidio dell’amico Marcello Cenci e fermato dai carabinieri a Ventimiglia, ha risposto negativamente alla domanda avanzata dal presidente della Corte di Appello di Genova, dove si teneva l’udienza relativa all’estradizione.

Il giudice si è riservato la decisione definitiva. In teoria la Corte ha 60 giorni di tempo, prorogabili, per emettere il responso, “ma molto probabilmente – spiega l’avvocato difensore Eugenio Gallerani – avremo l’esito molto prima”.

Si ipotizza forse entro luglio. Molto dipende dalla celerità con cui la magistratura spagnola farà avere ai collegi italiani le carte processuali, in particolare il provvedimento di estradizione e le motivazioni del mandato di arresto europeo.

Il difensore è comunque fiducioso, forte del fatto che “la competenze per un delitto commesso all’estero da un italiano contro un italiano appartengono al tribunale della giurisdizione di residenza dell’imputato, come previsto dall’articolo 9 del codice penale”.

Quello che trapela dagli inquirenti è che se le autorità iberiche non si impunteranno per giudicare l’indagato in Spagna, il processo si terrà a Ferrara, come chiedono i genitori di Guidarelli.