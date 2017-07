Container per migranti, Fabbri (Ln): “Così il Pd aggira il volere di sindaci e cittadini”

Fissati i paletti, aggirate le regole. Così commenta Alan Fabbri, capogruppo regionale della Lega Nord, che attacca il Pd “reo” di voler “scavalcare” il volere dei sindaci e dei territori, “a fronte della levata di scudi e delle tensioni sociali che l’arrivo dei migranti hanno dimostrato di creare, ad ogni latitudine”.

«L’ultima sparata partita dal Pd e arrivata al Prefetto è la volontà di affittare “casette” provvisorie da destinare agli immigrati», attacca Fabbri. Convinto che questa sia soltanto l’ennesima «provocazione, anche se per ora l’ipotesi viene descritta come tale e limitata a certe aree. Ma può essere anche un tentativo di aggirare presto, nel solito modo, la presa di posizione dei sindaci contrari all’accoglienza di nuovi “richiedenti asilo”».

L’affanno del Governo e degli amministratori del Pd, di fronte all’Europa che “chiude per l’ennesima volta le frontiere”, secondo l’esponente della Lega Nord è evidente e si traduce in «un tentativo di stravolgere la sovranità dei territori, investendo altri soldi del contribuente (135mila euro) per l’ennesimo affronto: costruire quelle che finiranno con l’essere delle “new town”, o piccole “favelas”, dove alloggiare gli stranieri sbarcati sulle nostre coste».

Insomma, «mentre i sindaci dei territori che amministriamo – sottolinea Fabbri – si affannano per “impedire” l’utilizzo improprio di edifici pubblici, o scoraggiano le iniziative private di aderire ai bandi prefettizi per alloggiare i “finti profughi” in abitazioni o alberghi, ecco il nuovo escamotage per fare accettare per forza ai territori gli arrivi degli immigrati».

Così, “mentre nelle zone terremotate del centro Italia ancora molti attendono le promesse “casette” e le poche arrivate, a quasi un anno di distanza dal sisma, sono sorteggiate tra gli sventurati cittadini che attendono un alloggio in auto o in roulotte, per far fronte al continuo flusso di immigrati e potenziali “clandestini” si prepara invece l’ennesimo scempio: le casette arriveranno prima per gli stranieri, per merito del Pd».