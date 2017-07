Unife prima in Italia per Umanistica e Architettura

Ben due i primi posti assoluti per i corsi Unife: nel settore Letterario umanistico e nel settore Architettura e ingegneria edile Unife svetta in assoluta prima posizione nelle classifiche La Repubblica – Censis. Un risultato che per il corso di laurea magistrale in Architettura è una conferma di una eccellenza stabile da oltre 10 anni fra tutte le scuole italiane di Architettura.

Buoni piazzamenti, nelle parti alte e medie delle specifiche classifiche, anche per le triennali dell’area chimica, economica, geo – biologica, ingegneria, linguistica, sportivo, medica, e, per le lauree magistrali a ciclo unico, per l’area farmaceutica. Le classifiche non prendono in considerazione invece le lauree magistrali biennali.

Soddisfazione in ateneo per questi risultati a conferma dell’impegno continuo di tutta la comunità universitaria nei settori della didattica e dei servizi agli studenti.

Impegno i cui risultati sono stati confermati dalla recente comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) dell’esito definitivo del processo di accreditamento. Non soltanto Unife ha “passato l’esame”, ma l’ateneo ha ottenuto il giudizio di “pienamente soddisfacente”, la fascia di giudizio più alta finora attribuita agli atenei esaminati.

L’Università di Ferrara è così la prima dell’Emilia Romagna a tagliare questo traguardo. Al momento questa valutazione è stato assegnata soltanto a sette dei sedici atenei passati al vaglio di Anvur. Unife si colloca così sul quarto gradino assoluto delle migliori prestazioni.