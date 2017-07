Per le linee ferroviarie del Basso Ferrarese è ‘game over’

Codigoro. Anche il Movimento 5 Stelle Codigoro commenta aspramente la chiusura delle tratte ferroviarie Dogato-Portomaggiore e Codigoro-Pomposa.



Soldi buttati al vento, ben 30 milioni di euro. Tanto è stato speso, infatti per rinnovare la linea ferroviaria del Basso Ferrarese. “Speso l’equivalente di sei milioni di pasti serviti nelle mense scolastiche – dichiarano i pentastellati di Codigoro – più o meno quanto speso per acquistare il Gruppo Trombini. Con la stessa cifra la linea ora potrebbe essere elettrificata e consentire a treni più moderni di raggiungere Codigoro e Pomposa. Ci ritroviamo invece con due tratte ferme ed inutilizzate. I giochi, per la Dogato-Portomaggiore e Codigoro-Pomposa, sono finiti dicono i politici. Ma i cittadini sanno che come sempre giocano con i loro soldi, quelli pubblici, e questo gioco non è affatto divertente”.

“Se aggiungiamo il fallimento del progetto Idrovia del Ferrarese – dice il M5S codigorese – ci accorgiamo che durante il periodo elettorale il “politico” è per sua natura ottimista e nel periodo post elettorale può solo attaccare un carretto dietro alla corriera con la speranza che si trasformi in una carrozza piena di turisti. Ma la mezzanotte arriva, come per il progetto cittadella dello sport. Da 2,5 milioni di investimento siamo passati, dopo la campagna elettorale, a zero”.