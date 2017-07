Asta benefica delle bottiglie “Ai due laghi” di Gambulaga

“Succedeva il 30 ottobre… sono passati mesi… le bottiglie e le anfore di Victoria Cantina Mori Colli Zugna ancora si affinano e si fanno coccolare dal lento movimento del lago… in attesa di essere riemerse il 30 luglio”.

L’asta delle bottiglie avrà luogo “Ai due laghi del Verginese” a Gambulaga e servirà per raccogliere fondi da destinare alla costruzione della “Casa del Sollievo” progetto della fondazione Ado.

Questa nuova struttura sarà creata appositamente per pazienti con patologie neurologiche quali la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica.

Il gruppo sommozzatori Estense si è occupato dell’organizzazione dell’evento. Trenta delle prestigiose bottiglie in fondo al lago possono essere prenotate, sia per sè, sia come regalo per un amico appassionato.

L’azienda sarà presente anche al Mangiafexpo in Piazza Trento Trieste dal 10 al 14 luglio all’interno dell’area degustazioni di Cantina Mori Colli Zugna.