Sp 48 pericolosa: “Situazione peggiorata, non si garantisce l’incolumità”

Portomaggiore. Diversi tratti di guardrail sono piegati fino ad essere a pelo d’acqua del canale, altri tratti fanno da rampa di lancio, inoltre è cresciuta l’erba alta che copre tutto e manca, perché sbiadita, la segnaletica orizzontale. È la situazione in cui versa il tratto della sp 48 che va da Portomaggiore verso Portoverrara.

“Abbiamo già segnalato lo scorso anno la pericolosità di questa strada provinciale – ricorda Giovanni Tavassi, segretario Prc del circolo A. Gramsci di Portomaggiore – ma la situazione è peggiorata. Sappiamo bene che le Province sono state depotenziate, per mania di grandezza, ancor prima del referendum costituzionale ma non si può lasciare un territorio in queste condizioni”.

I tecnici del Comune di Portomaggiore hanno segnalato a Provincia e Consorzio di Bonifica la situazione di pericolo in cui versa il tratto di strada. “Una eventuale uscita di strada di un autoveicolo – commenta Tavassi – non preserva l’incolumità del conducente e eventuali passeggeri. Prevenire è meglio che piangere”.