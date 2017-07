Spal, Hernani è più vicino

di Simone Pesci

Giornata ricca di appuntamenti per Davide Vagnati, che dopo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo di contratto si è subito messo in viaggio per l’Europa. Prima l’importante incontro con Gilvan e Nene Zini, agenti del centrocampista brasiliano dello Zenit San Pietroburgo Hernani.

Passi avanti in una difficile trattativa, che solo qualche settimana fa sembrava impossibile. Invece la Spal fa sul serio, e l’incontro con gli agenti sarà il primo di una serie, con i biancazzurri che si stanno muovendo in maniera rapida per rafforzare la rosa in maniera importante, anche se l’ingaggio da 1,2 milioni annui di Hernani è un ostacolo non di poco conto.

A San Pietroburgo, invece, potrebbe andare Kevin Bonifazi. I russi infatti sembrano intenzionati a offrire 6 milioni di euro per il giovane difensore, per il quale i biancazzurri potevano vantare una sorta di corsia preferenziale nel caso Sinisa Mihajlovic avesse deciso di girarlo di nuovo in prestito. Anche Manuel Lazzari, nonostante sia fresco di rinnovo contrattuale, sarebbe finito nel mirino del Torino, che vorrebbe fare suo il pendolino di fascia biancazzurro.

Dopo le discussioni con gli agenti di Hernani Vagnati proseguirà il suo viaggio alla volta della Svezia, dove proverà a portare a casa con sé i difensori Sauli Vaisanen e Pa Konate, le trattative sono in fase avanzata e nei prossimi giorni potrebbero giungere importanti novità dalla Scandinavia.

Ai microfoni di Radio Crc intanto è intervenuto il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia, che in maniera poco velata ha fatto capire che la Spal è la soluzione ideale per Alex Meret: “A De Laurentiis – presidente del Napoli – il ragazzo piace molto e fa bene, ma anche noi siamo affezionati a lui e sceglieremo la soluzione più adatta per il suo futuro, la pressione in Italia sui giovani è molto forte. Nel caso non dovessimo cederlo potremmo optare per il rinnovo del prestito a Ferrara.” Lo stesso portiere, intervenuto agli Sportitalia Awards, ha dichiarato di avere voglia di “giocare con continuità e tanto entusiasmo di poterlo fare in serie A”. Interrogato su Ferrara Meret ha dichiarato “che non credo ci siano grossi impedimenti per un ritorno, penso si possa sbloccare, probabilmente andrò in ritiro con l’Udinese e poi partirò per giocare”.

Alla stessa serata era presente mister Leonardo Semplici, che ha confermato di essere soddisfatto di come “la società si sta muovendo tenendo conto del budget, abbiamo entusiasmo e voglia di poter dimostrare di essere all’altezza della serie A”. L’allenatore fiorentino ha inoltre affermato che l’ingaggio di Paloschi “sarebbe bello perché è un profilo giusto ma ha altre richieste, mentre Meret mi auguro posso tornare anche se non è facile, comunque arriveranno anche altri giocatori perché vogliamo creare un giusto mix fra giovani ed esperti”.