Velox, “i consiglieri di maggioranza non rispettano le proprie regole”

“Qualcuno ha notizie del nuovo velox dopo la coop Il Castello? È finto?”. “Speren ad sì, ag son pasà a tut bus davanti”. La domanda viene posta da un giovane ferrarese sulla pagina Facebook “Sei di Ferrara se…”; la risposta in puro dialetto è a firma del consigliere comunale del Pd Davide Bertolasi.

Basta questo botta e risposta sui social per scatenare le ire del M5S: “Ecco come i consiglieri di maggioranza rispettano le proprie regole (con i nostri soldi)” tuona la capogruppo pentastellata Ilaria Morghen, secondo la quale “è inammissibile la presenza in consiglio comunale di un consigliere di maggioranza (Pd), eletto anche in consiglio provinciale, che si fa beffe reo confesso e con arroganza delle misure di prevenzione degli incidenti stradali messe in campo dalla sua stessa forza politica di governo della città e a disprezzo della pubblica incolumità”.

Una dichiarazione ripresa anche sui social, dove Lorenzo Lazzari, responsabile comunicazione del Movimento 5 Stelle, scrive al sindaco Tiziano Tagliani e all’assessore alla Mobilità Aldo Modonesi per sapere “cosa li installate a fare, spendendo tra l’altro soldi pubblici, se poi questo è l’esempio che spavaldamente date ai cittadini sul rispetto delle regole? (Per la cronaca, l’aspirante pilota è anche un consigliere comunale Pd)”.

Non si fa attendere la replica dello stesso Bertolasi: “Ammiro la tua (in)capacità di polemizzare sul nulla – risponde il consigliere sul profilo Facebook del pentastellato -. Faccio osservare che, il sottoscritto, si trovava in discesa sul ponte di via Wagner con un vero missile a due ruote: una vespa 125 4 tempi, di quelle nuove, assolutamente originale, che non va oltre gli 80 orari nemmeno con un uragano F5 alle spalle e due calci in culo da Hulk Hogan”.

“L’aspirante pilota che ti scrive – ironizza Bertolasi – è stato colto dal fattore sorpresa di un velox di nuova installazione che spero e auspico venga presto messo in funzione, per colpire i burloni come me. Detto questo, apprezzo che il M5S svolga anche la funzione di polizia stradale. Immagino brevetterete un autovelox a prova di casta, che multa solo i burloni del Pd, come il sottoscritto. Infine, sulla sicurezza stradale non si scherza, sui post come questi sì e parecchio. Se si vuol fare i seri, inutile attaccarsi a queste cagate per evitare una mancanza di argomenti. Ah, in caso tu debba notificarmi una multa e ti fosse sfuggita la targa, fammi sapere che te la scrivo in pvt – chiosa Bertolasi con l’immancabile saluto alla ferarese -: At salut”.