Una Notte Rosa da vivere “Together” con Samuele Bersani e Matthew Lee. “Insieme” è appunto il claim della dodicesima edizione della grande festa dell’estate, che venerdì 7 luglio accenderà i riflettori sul maxi-palco di viale Mexico, dove si esibirà Samuele Bersani.

Per celebrare in grande stile il capodanno estivo, il nuovo Consorzio del Lido delle Nazioni, vincitore del bando promosso dall’Amministrazione Comunale per la gestione dell’evento clou de La Notte Rosa, si affida al cantautore riminese, che proprio quest’anno festeggia i 25 anni di carriera.

Dopo un anno e mezzo di stop per problemi alle corde vocali, Bersani torna al grande pubblico con il suo tour “La fortuna che abbiamo”, proponendo tutto il suo repertorio musicale, sino ai grandi successi che lo hanno consacrato tra i musicisti più amati dai giovani e non solo.

A riscaldare l’atmosfera venerdì, dalle ore 21.30, prima del live di Samuele Bersani, faranno ritorno due beniamini, Squalo ed Ylenia, dj di punta di Radio 105. Toccherà poi al cantautore riminese, lanciato al successo da Lucio Dalla, calcare il palco de La Notte Rosa, per regalare emozioni e suggestioni in musica, con un live ad ingresso rigorosamente gratuito.

A mezzanotte in punto, in simultanea lungo i 170 chilometri della riviera emiliano-romagnola e di quella marchigiana andrà in scena un gigantesco, variopinto spettacolo piro-musicale. Il lancio dei fuochi pirotecnici al Lido delle Nazioni sarà effettuato nei pressi del bagno Bambù.

La festa prosegue ‘together’ anche sabato 8 luglio con “La Notte Rosa continua”, per una seconda serata di musica e divertimento in compagnia di Matthew Lee. Pianista, cantante e performer di qualità e talento fuori dal comune, Lee trascinerà il pubblico al ritmo di rock and roll, esibendosi, come sua consuetudine, anche con le gambe e i gomiti. Matthew proporrà un repertorio ricco di classici ed inediti, tutto all’interno di uno show elettrizzante ed imperdibile.

A fare da apripista, direttamente dal programma “Tutto esaurito” di Radio 105, sarà la voce inconfondibile di dj Squalo, che dal palco di viale Mexico si intratterrà con il pubblico.

“Da sempre La Notte Rosa è un evento che catalizza le attenzioni di giovani e meno giovani – questo il commento dell’assessore al Turismo e alla Cultura Alice Carli – per trascorrere al mare il grande capodanno dell’estate di musica ed allegria. Quest’anno l’evento clou torna al Lido delle Nazioni con due giovani protagonisti, Samuele Bersani e Matthew Lee, amati da giovani e famiglie. Siamo certi che sarà per tutti una grande occasione di divertimento e spensieratezza da vivere together”.

Paola Abile, organizzatrice dell’evento per conto del Nuovo Consorzio del Lido delle Nazioni riconosce che “lo scorso week end abbiamo testato la febbre del grande pubblico estivo, ottenendo un grosso riscontro con due eventi musicali particolarmente apprezzati. E’ alta l’attesa per Samuele Bersani, poeta, scrittore, cantautore, che ha fatto sold out per tutto l’inverno – prosegue la Abile -, ma anche per Matthew Lee.”

Nonostante, come ha sottolineato il sindaco Marco Fabbri, quella di quest’anno sia una Notte Rosa “in salita, perché abbiamo dovuto assegnare priorità assoluta al ripristino del territorio, dopo i danneggiamenti provocati dal maltempo”, tutto è pronto per accogliere al meglio i turisti in arrivo. “Abbiamo il piacere e l’onore di accogliere un artista trasversale – rimarca il sindaco – a più generazioni, come lo è Samuele Bersani. Anche la nostra offerta per l’evento clou dell’estate è trasversale con tanti spettacoli ed eventi correlati in tutti i lidi”.

Il dirigente del Settore Cultura, Turismo e Sport, Roberto Cantagalli, rimarcando come questo per Comacchio sia “l’anno dei cantautori”, dopo i concerti-evento di Venditti, Barbarossa e Sparagna, ha ricordato anche il recupero delle tradizioni all’interno della kermesse de La Notte Rosa. “Il mercato del pesce di Porto Garibaldi –sottolinea Cantagalli -, luogo identitario del territorio, si animerà con i racconti di mare durante un aperitivo con i pescatori, che trasformerà il portocanale in una delle location più suggestive del capodanno estivo. Sono coinvolti tutti i lidi –aggiunge il dirigente -, con iniziative e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età.”

Imperdibili le visite guidate in salina, le escursioni in motonave, così come le aperture straordinarie, sempre con guida, del Museo Delta Antico a Comacchio e del Museo Remo Brindisi del Lido di Spina. Mentre al Lido delle Nazioni sabato 8 luglio sarà protagonista Matthew Lee con un live “acrobatico” al pianoforte a suon di rock’n’roll, a Porto Garibaldi danza, acconciature, moda e fitness si fonderanno nel tradizionale evento organizzato da Giordano Conti, presidente provinciale dell’Anam.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.eventicomacchio.it , su www.ferraraterraeacqua.it , sul sito comunale www.comune.comacchio.fe.it nonché su www.lanotterosa.it.