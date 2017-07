Trasportano rifiuti pericolosi senza autorizzazione: denunciati

Lido degli Estensi. Due giovani sono stati fermati mentre trasportavano con un autocarro rifiuti speciali pericolosi, consistenti in batterie ed olio esausti, e altro materiale ferroso, privi delle necessarie autorizzazioni.

È accaduto lunedì, verso le 13.30, quando i due soggetti – due cittadini di nazionalità romena di 30 e 21 anni – sono stati controllati a Lido degli Estensi.

I carabinieri della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà i due, entrambi in Italia senza fissa dimora, per trasporto di rifiuti speciali pericolosi senza autorizzazione in concorso.