Cna Copparo: “Per le imprese meglio una fusione a sei Comuni”

di Valentina Finotti

Copparo. Dopo l’inaugurazione della nuova sede del 18 marzo, Cna si presenta ed espone i propri obbiettivi in materia economica. In particolare, come detto dal responsabile Francesco Robboni, “le scelte vengono dall’alto e quindi da Roma, però noi siamo qui per intraprendere e proporre strategie a livello locale per cercare di migliorare la situazione che non è delle migliori. I sei Comuni del mandamento – Copparo, Tresigallo, Berra, Jolanda, Ro e Formignana- rispecchiano infatti la situazione generale per quanto riguarda lo sviluppo delle imprese e l’economia”.

I numeri parlano chiaro perché, come esposto da Robboni, “vediamo 3048 imprese attive sul territorio dei sei Comuni, di cui, solamente 207 sono gestite da giovani Under 35. Per quanto riguarda Copparo le imprese attive sono 1447 e solo 80 sono imprese giovanili. Questo vuol dire – continua Robboni – che non si ha una buona prospettiva per il futuro e bisogna diffondere la mentalità di impresa”.

Al giorno d’oggi è difficile attivare e portare avanti un’impresa perché il 60% sono costi. Secondo Cna “per migliorare la situazione bisognerebbe ridurre la spesa pubblica”. “Inoltre bisognerebbe superare l’Unione Terre e Fiumi e andare verso una fusione a sei Comuni perché l’Unione non porta vantaggi e non permette una buona gestione della situazione. “In più – conclude Robboni – bisogna valorizzare le eccellenze locali e investire sul turismo del territorio. Un primo passo in questo campo è stato fatto con il finanziamento di un milione di euro per Villa Mensa”.