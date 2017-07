Il Verginese si anima con ‘Veramiglia’

di Marcello Celeghini

Portomaggiore. Musica e arte nella magnifica cornice della Delizia del Verginese. Sono questi gli ingredienti della quarta edizione del festival Veramiglia che animerà il brolo e gli spazi interni della cinquecentesca dimora estense per due serate, il 7 e l’8 luglio prossimi. Come nelle passate edizioni, infatti, il programma dell’evento organizzato in collaborazione tra Arci Bdc eventi, Discordia Art Collective, Comune di Portomaggiore, Arci Ferrara e Cooperativa Atlantide, propone divertimento, con musica fino a notte fonda, enogastronomia e installazioni artistiche.

Nel palco allestito nel giardino della Delizia si alterneranno musicisti dei più svariati generi musicali: il 7 luglio saranno protagonisti gli Ebm-Earth beat Movement con il loro raggae, la carica esplosiva degli Ska e le ballate emo-folk dei Give Vent, l’8 luglio invece calcheranno il palcoscenico i Niagara, i ferraresi Ni Na e gli Urban Disorder. Le esibizioni dei vari gruppi incomincerà nell’immediato dopocena, attorno alle 21, e proseguirà all’aperto fino allo scoccare della mezzanotte, quando la festa musicale si sposterà all’interno della vinaia della Delizia e li continuerà fino alle tre di notte.

Sempre all’interno della vinaia sarà allestita la mostra di arti visive curata da Discordia Art Collective che venterà importanti nomi del panorama artistico contemporaneo nazionale, come il body painter Matteo Arfanotti che dipingerà la performer Maria Ziosi, il fotografo Alessandro Passerini con il progetto ‘Delta’, Marco Formigoni con il progetto pittorico ‘La ricerca…sguardi, colore, materia’, l’artista Zero con il progetto grafico ‘Under my thumb’ e l’artista visuale Carlo Szeya con il progetto materico-pittorico ‘RiciclArt’.

Anche la gastronomia sarà protagonista nelle due serate: sarà allestita un’ampia zona ristoro in cui sarà possibile mangiare hamburger e piadine accompagnati da cocktail e dalle migliori birre artigianali. Non mancherà neppure un variegato mercatino dell’artigianato artistico con venti bancarelle. Altra novità sarà la possibilità di visitare il museo contenuto nella Delizia in orario serale, dalle 20.30 alle 24. L’ingresso all’area del festival sarà gratuito ad offerta libera. “È bello vedere giovani che rendono vivo un luogo cosi suggestivo portando musica e arte contemporanea- sottolinea l’assessore portuense alle politiche giovanili Michela Bigoni-. Ancora più straordinario è lo sforzo di questi giovani che impiegano il proprio tempo libero, dopo il lavoro, in una iniziativa che va a beneficio della comunità tutta”.