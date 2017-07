Tutto il territorio comunale di Ferrara a banda Ultra Larga entro il 2020

La Regione Emilia Romagna è impegnata nello sviluppo del “Piano Banda Ultra Larga” (Bul) che prevede di fornire, secondo gli obiettivi dell’iniziativa Europa2020, connettività internet con una velocità di almeno 30Mb/s disponibile al 100% della popolazione ed ulteriormente la disponibilità presso almeno l’85% della popolazione di una connettività da 100Mb/s.

Da un’analisi svolta nel 2015 il territorio del comune di Ferrara è classificato parzialmente come Area Grigia o Nera, il che significa che sono previsti interventi da parte di operatori privati e parzialmente come Area Bianca, il che significa che alla data dell’indagine (e fino a marzo 2018) non erano previsti interventi di operatori privati. Su tali aree bianche possono quindi essere utilizzati fondi pubblici per risolvere il problema per chi vi risiede.

Per questo è stato proposto un piano regionale di investimenti secondo il quale i lavori per realizzare infrastrutture che permetteranno il dispiegamento di servizi a Banda Ultra Larga a tutto il territorio comunale sono previsti nel 2018 e termineranno presumibilmente entro il 2020. Il servizio finale sarà poi rivenduto agli utenti da operatori commerciali.

La localizzazione indicativa delle aree bianche (che per ragioni grafiche sono rappresentate in azzurro) e delle aree grigie e nere (che sono rappresentate tutte in grigio) può essere visualizzata a questo indirizzo:

https://drive.google.com/open? id=1CRwbOHTMSsA6bT4- E1tb0tIprnY&usp=sharing