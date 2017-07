Addestramento cinofilo di protezione civile, concessa un’area comunale in via Canapa

Sarà utilizzata per attività di addestramento cinofilo di protezione civile l’area di proprietà comunale in via Canapa che sarà concessa gratuitamente all’Associazione Gruppo Salvataggio Onda Azzurra per una serie di giornate nei prossimi mesi del 2017.

L’associazione utilizzerà in particolare l’area per svolgere in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Ferrara l’addestramento congiunto delle loro unità cinofile per la ricerca di persone disperse in superficie.