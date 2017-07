Nuove sedute allo stadio Mazza di Ferrara

Rientra fra gli interventi per l’adeguamento dello stadio Paolo Mazza di Ferrara alle prescrizioni per la partecipazione della Spal al campionato di calcio di serie A il progetto per la posa di nuove sedute illustrato alla Giunta dall’assessore Aldo Modonesi e in via di approvazione e assegnazione da parte dell’Amministrazione comunale, con determine dirigenziali.

L’intervento prevede, in particolare, la fornitura e la posa di sedute fisse e ribaltabili e di altri arredi per una spesa complessiva di 176.700 euro (Iva compresa). La soluzione progettuale è il risultato di un’attenta e mediata valutazione delle esigenze tecnico-funzionali e di pubblica sicurezza e mira alla realizzazione di un sistema in grado sia di garantire livelli e standard di servizio adeguati in rapporto ai volumi di utenza previsti sia di massimizzare l’utilizzo dell’impianto.