Thegiornalisti, la band del momento a Ferrara sotto le stelle

Thegiornalisti, la band fenomeno del nuovo pop italiano capitanata da Tommaso Paradiso, porterà uno show impareggiabile giovedì 6 luglio a Ferrara, in piazza Castello, in occasione del festival Ferrara Sotto Le Stelle.

Fra le novità da segnalare l’ultimo singolo inedito Senza, che appena uscito su Spotify ha subito raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia e il 5° dalla Viral 50 Global, e il brano Pamplona realizzato in featuring con Fabri Fibra.

Il 24 febbraio è uscito in radio “Sold Out”, secondo estratto dall’album “Completamente Sold Out”, pubblicato ad ottobre 2016 per Carosello Records. Dopo poche settimane di rotazione, “Sold Out” è nella Top20 dell’airplay radiofonico e con oltre 1 milione di streaming su Spotify.

Ad anticipare l’album “Completamente Sold Out”, balzato a cinque mesi dall’uscita ai vertici della classifica I Tunes, è il singolo “Completamente”, brano disco d’oro digitale, che ha conquistato tutti i network radiofonici.

I Thegiornalisti continuano a collezionare successi e riconoscimenti fra i quali i premi ritirati ai Coca-Cola Onstage Awards e ai Rockol Awards come Rivelazione del 2016.

Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, formano i Thegiornalisti a Roma nel 2009. Si autoproducono i primi due dischi nati e scritti nel salotto di casa, così che a settembre 2011 esce prima “Vol.1” e qualche mese più tardi “Vecchio”. Il cambio di rotta, di stile, avviene a fine 2013 quando firmano con Foolica e, nell’anno successivo, fanno uscire “Fuoricampo”, disco prodotto da Matteo Cantaluppi che riscuote un ottimo successo di critica e di pubblico.

Da novembre 2014 sono impegnati nel “Fuoricampo tour” che li ha visti esibire in tutta Italia registrando nuovi numeri importanti che li ha portati spesso al tutto esaurito nelle grandi città. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è infatti coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 i Thegiornalisti firmano con Carosello Records per l’uscita del nuovo disco che li ha resi celebri al grande pubblico come il fenomeno pop del momento.

Il costo del biglietto, posto unico, è di 22 euro più 3,3 euro di prevendita. L’apertura porte è prevista alle 19.30 mentre il concerto inizierà alle 21.30.