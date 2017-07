Dalla Regione 250mila euro per la ciclabile di Malborghetto

La Regione finanzierà la pista ciclabile di via Conca a Malborghetto. A darne l’annuncio, trionfale, sono i consiglieri regionali Pd Paolo Calvano e Marcella Zappaterra, i quali riferiscono che “il contributo riconosciuto al Comune di Ferrara è di 250mila euro, pari al 50% delle risorse necessarie a completare l’opera”.

La nuova pista ciclabile, “che risponde ad esigenze di sicurezza e maggior velocità negli spostamenti dal centro di Malborghetto alla città” aggiungono i due consiglieri, collegherà la pista ciclabile di via Calzolai e quella di via Santa Margherita.

“La giunta dell’Emilia-Romagna ha deliberato a fine giugno la graduatoria delle proposte ammesse al contributo regionale in attuazione del Programma ciclabili del Piano nazionale di sicurezza stradale (Pnss) – spiegano Calvano e Zappaterra –. Sono stati sei, a fronte di circa 90 presentati, i progetti ammessi a finanziamento per un totale di 1.281mila euro di investimento. La proposta presentata dal Comune di Ferrara ha ottenuto il massimo della quota ammissibile dopo la valutazione delle domande pervenute da parte di un’apposita Commissione”.

Soddisfazione viene anche dall’assessore comunale alla Mobilità Aldo Modonesi: “Anche grazie al contributo regionale proseguono gli interventi di potenziamento della rete ciclabile di Ferrara, una rete che oggi si sviluppa per oltre 170 km ed è quasi raddoppiata in questi 10 anni (nel 2007 i km di piste ciclabili in città erano 87,5). Interventi, come quello che sarà realizzato a Malborghetto, che hanno permesso l’eliminazione di situazioni di pericolo in zone nelle quali si sono verificati incidenti che hanno coinvolto anche pedoni e ciclisti. E che ci restituiscono una città con una mobilità sempre più sostenibile”.